Carrefour: acquisition des enseignes Cora et Match en France information fournie par Cercle Finance • 13/07/2023 à 09:10

(CercleFinance.com) - Carrefour a annoncé hier soir avoir conclu un accord avec le groupe Louis Delhaize en vue de l'acquisition des enseignes Cora et Match en France.



Les enseignes Cora et Match opèrent respectivement 60 hypermarchés et 115 supermarchés et emploient près de 24 000 personnes en France. Elles ont généré un chiffre d'affaires hors taxes de 5,2 MdE en 2022 (4,3 MdE hors essence), pour un EBITDA de 189 ME.



' Le parc de magasins acquis présente une très forte complémentarité géographique avec celui de Carrefour, avec des parts de marchés particulièrement importantes dans les régions Grand Est et Nord de la France, où Carrefour est peu présent ' indique le groupe.



L'opération comprend l'acquisition des murs de 55 hypermarchés et 77 supermarchés.