Carrefour : -6% vers 11,95E, plancher historique menacé information fournie par Cercle Finance • 26/06/2025 à 11:15









(CercleFinance.com) - Carrefour dévisse de -6% vers 11,95E et valide la cassure du support des 12,5E des 20 février et 3/4 mars, puis celle des 12E du 12 mars 2020 et enfin menace directement le plancher historique des 11,90E du 20 mai 2020.

Sous 11,9E, cela devient 'terra incognita' pour Carrefour... la règle du balancier induit un risque de rechute vers 9E !





