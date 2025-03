Carrefour : 4 repli en 5 séances, re-test des 12,5E imminent information fournie par Cercle Finance • 03/03/2025 à 12:11









(CercleFinance.com) - Carrefour aligne une série de 4 repli en 5 séances, le re-test du plancher annuel des 12,5E des 20 et 21 février 2025 (et 13 juillet 2018) semble imminent.

En cas d'enfoncement, le retracement du plus bas historique des 12/12,1E du 12 mars 2020 serait inévitable.





Valeurs associées CARREFOUR 12,57 EUR Euronext Paris -1,84%