Carnival revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels grâce à une forte demande

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(Mise à jour concernant les cours des actions, ajout des cours des actions des concurrents, ajout de graphiques, détails sur les prévisions de bénéfices au paragraphe 3 et contexte aux paragraphes 6 et 7)

L'opérateur de croisières Carnival Corp a relevé mardi ses prévisions de bénéfices annuels et a fait état d'un nombre record de réservations pour 2027, signe d'une demande soutenue malgré les incertitudes géopolitiques, ce qui a fait grimper son cours de près de 13 %.

La société bénéficie des voyageurs aisés qui continuent de privilégier les expériences, notamment les croisières et les aventures de rêve, alors même que le conflit en cours au Moyen-Orient assombrit les perspectives économiques.

Carnival, qui est la seule grande compagnie de croisière américaine à ne généralement pas se couvrir contre les fluctuations des prix du carburant, a relevé son objectif de bénéfice annuel de plus de 150 millions de dollars par rapport à ses prévisions de juin, grâce à des tarifs plus élevés, à une baisse des coûts d’exploitation et à une meilleure efficacité énergétique qui ont compensé la hausse des prix du carburant.

La société table désormais sur un bénéfice ajusté d’environ 2,24 dollars par action pour 2026, contre une prévision antérieure d’environ 2,22 dollars.

"Nos tendances en matière de réservations ont continué de se renforcer tout au long du trimestre, avec des volumes nettement supérieurs à ceux de l’année dernière et dépassant de loin la croissance des capacités. Cette dynamique souligne l’efficacité de nos efforts de stimulation de la demande et l’attrait durable de nos compagnies de croisière", a déclaré le directeur général Josh Weinstein.

Les opérateurs de croisières, fortement dépendants du fioul et du gazole marin, ont dû faire face à un contexte plus difficile, la guerre prolongée entre les États-Unis et l’Iran ayant exacerbé les craintes concernant d’éventuelles perturbations de l’approvisionnement.

Pour préserver leurs marges, la plupart des compagnies de croisière, notamment Carnival et Royal Caribbean RCL.N , ont augmenté le prix de leurs billets et proposent également de nouvelles attractions et des activités ludiques à petit prix afin d’attirer davantage de clients.

Les actions de Royal Caribbean, un autre opérateur de croisières, ont bondi de 6 %, tandis que celles de Norwegian Cruise Line NCLH.N ont progressé de 5 % après que Carnival a dépassé les estimations pour le troisième trimestre.

Carnival a annoncé un chiffre d’affaires de 8,44 milliards de dollars pour le trimestre clos le 31 août, contre une estimation moyenne des analystes de 8,30 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, la société a enregistré un bénéfice trimestriel de 1,43 dollar par action, contre une estimation des analystes de 1,36 dollar.