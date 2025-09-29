Carnival revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la demande de croisières

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Carnival Corp CCL.N CCL.L a relevé ses prévisions annuelles de bénéfices, pariant sur une forte demande et une augmentation des dépenses à bord, ainsi que sur la tarification des billets pour ses vacances en croisière.

La société prévoit pour l'exercice 2025 un bénéfice ajusté par action d'environ 2,14 $, contre des prévisions antérieures d'environ 1,97 $.