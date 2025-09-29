Carnival revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la bonne tenue de la demande de croisières, mais les coûts restent élevés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Neil J Kanatt

Carnival Corp CCL.N CCL.L a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels lundi, s'appuyant sur une forte demande et des prix de billets plus élevés pour ses croisières afin de compenser des coûts croissants.

Le croisiériste a investi massivement pour offrir des expériences plus uniques et privées en élargissant son portefeuille pour répondre à la forte demande de destinations exclusives. Il a notamment investi 600 millions de dollars dans Celebration Key, un ambitieux complexe hôtelier privé sur l'île de Grand Bahama, afin de conserver son avantage concurrentiel.

Les forfaits groupés, les avantages tels que les boissons, le Wi-Fi et les excursions ont encouragé les clients à dépenser plus à bord, ce qui a encore accru les recettes de la compagnie.

Toutefois, les organisateurs de croisières sont confrontés à la hausse du prix du carburant et aux dépenses liées à la mise en cale sèche des navires à des fins d'entretien.

"Nous prévoyons d'effectuer davantage de travaux pendant nos cales sèches de 2026. Les dépenses supplémentaires auront un impact sur nos hypothèses globales d'une année sur l'autre pouvant aller jusqu'à 1 point de pourcentage", a déclaré le directeur financier David Bernstein lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

Les consommateurs risquent également de réduire leurs dépenses discrétionnaires, car l'inflation et l'incertitude liée aux tarifs douaniers pèsent sur les budgets de voyage.

Les actions de la société ont baissé d'environ 5 % lundi, Carnival prévoyant également une augmentation de 3,3 % du coût des croisières pour l'année, hors carburant. L'action a augmenté d'environ 23 % depuis le début de l'année.

Il y a des investissements importants en 2026, avec le portefeuille de destinations et les cales sèches, et cela pèsera sur la croissance des bénéfices, a déclaré Jaime Katz, analyste chez Morningstar, sur ce qui pourrait tirer les actions vers le bas.

Néanmoins, pour l'exercice 2025, la société prévoit un bénéfice ajusté par action d'environ 2,14 $, en hausse par rapport à ses prévisions antérieures d'environ 1,97 $.

Le croisiériste a déclaré un bénéfice ajusté par action de 1,43 $ pour le trimestre clos le 31 août, dépassant les estimations des analystes de 1,32 $, selon les données compilées par LSEG.

La société a également enregistré des ventes trimestrielles de 8,15 milliards de dollars, par rapport aux estimations des analystes de 8,10 milliards de dollars.