Carnival Corporation distingué parmi les meilleurs grands employeurs des USA en 2026
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 18:30

Le leader mondial des croisières est reconnu par Forbes pour la qualité de son environnement de travail, se classant premier du secteur des croisières aux Etats-Unis.

Carnival Corporation annonce avoir été sélectionné dans le classement 2026 des "America's Best Large Employers" publié par Forbes, qui distingue les entreprises offrant les meilleurs environnements de travail aux Etats-Unis.

Sur les 700 sociétés retenues tous secteurs confondus, le groupe se classe premier acteur du secteur des croisières.

Ce palmarès, établi par Forbes en partenariat avec Statista, spécialiste des données statistiques et des classements sectoriels, repose sur une enquête indépendante menée auprès de plus de 217 000 salariés américains issus d'entreprises de plus de 5 000 employés.

L'évaluation s'appuie sur plus de 3,5 millions d'avis collectés sur trois ans, portant notamment sur la culture d'entreprise, les conditions de travail, la rémunération, le développement professionnel et l'image employeur.

Valeurs associées

CARNIVAL
33,380 USD NYSE +1,80%
