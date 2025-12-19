 Aller au contenu principal
Carnival Corp. progresse après avoir annoncé un bénéfice annuel supérieur aux prévisions
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 16:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 décembre - ** Les actions du croisiériste Carnival

CCL.N ont augmenté d'environ 10 % à 31,05 $

** La société s'attend à un fort bénéfice annuel après avoir dépassé les estimations de bénéfices trimestriels, en misant sur des prix de billets plus élevés et une demande résiliente de la part des consommateurs aisés qui s'engagent dans des voyages et des expériences récréatives

** Le bénéfice par action ajusté annuel devrait s'élever à 2,48 dollars, contre 2,43 dollars estimés par les analystes - données compilées par LSEG

** Annonce un bénéfice ajusté de 34 cents par action au quatrième trimestre, supérieur à l'estimation de 25 cents

** L'entreprise rétablit également le versement de ses dividendes après les avoir suspendus suite à l'impact de la pandémie

** Les actions de sociétés comparables telles que Norwegian Cruise Line NCLH.N ont augmenté d'environ 6 %, Viking Holdings

VIK.N ont augmenté d'environ 4 %, Royal Caribbean RCL.N ont augmenté d'environ 4 %

** Jusqu'à la dernière clôture, CCL a augmenté de ~14% depuis le début de l'année

