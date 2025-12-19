Carnival Corp. prévoit un bénéfice annuel solide et reprend son dividende en raison de l'augmentation des réservations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Carnival rétablit le dividende après la suspension pour cause de pandémie

*

Josh Weinstein, le directeur général, souligne les volumes de réservations importants après le Black Friday

*

Le bénéfice ajusté du quatrième trimestre de la société, de 34 cents par action, a dépassé les estimations de 25 cents par action

*

Les actions ont bondi jusqu'à 10,2 %

(Actions au paragraphe 2, détails supplémentaires aux paragraphes 6, commentaire de l'analyste au paragraphe 7) par Anuja Bharat Mistry

Le croisiériste Carnival Corp CCL.N a prévu un bénéfice annuel solide après avoir dépassé les estimations de résultats trimestriels vendredi, en misant sur des prix de billets plus élevés et une demande résistante pour ses itinéraires de croisière et ses expériences récréatives.

Les actions de Carnival ont augmenté jusqu'à 10,2 %. Carnival a déclaré qu'elle prévoyait d'unifier sa structure à double cotation en une seule société, cotée uniquement à la Bourse de New York.

La société a également rétabli le versement de ses dividendes après les avoir suspendus à la suite de l'impact de la pandémie. Elle a déclaré un dividende initial de 15 cents par action avec une date d'enregistrement fixée au 13 février 2026.

Les consommateurs aisés ont fait fi des défis macroéconomiques et ont maintenu leurs dépenses discrétionnaires, alimentant la croissance dans les secteurs du divertissement, de l'hôtellerie et des voyages d'agrément.

La société, qui a déclaré en septembre que ses efforts d'investissement ciblés l'aidaient à prendre des parts aux activités terrestres telles que les centres de villégiature et les hôtels, s'est également appuyée sur l'IA pour améliorer des domaines tels que le marketing.

Elle investit également dans des îles privées, telles que Celebration Key, récemment ouverte, pour attirer les voyageurs, et d'autres destinations telles que RelaxAway et Half Moon Cay sont prévues pour 2026.

"La combinaison gagnante de CCL, qui propose des forfaits abordables vers des destinations populaires, a résisté aux incertitudes économiques et à celles touchant la santé des consommateurs au cours des derniers mois", a déclaré Kim Noland, analyste chez Gimme Credit.

Carnival a déclaré que ses tendances en matière de réservation avaient augmenté au cours des trois derniers mois, ce qui laisse présager une forte dynamique à l'approche de la saison des vagues, une période de promotions de croisières qui commence juste après les vacances d'hiver et dure jusqu'à la fin du mois de mars.

"Les volumes de réservation importants se sont poursuivis du Black Friday au Cyber Monday, dépassant même les niveaux robustes de l'année précédente, ce qui est un indicateur favorable pour la saison des vagues", a déclaré le directeur général Josh Weinstein.

La société s'attend à ce que le bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année atteigne 2,48 dollars, contre 2,43 dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté du quatrième trimestre était de 34 cents par action, supérieur aux estimations des analystes de 25 cents.