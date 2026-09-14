Carney, pris dans la guerre commerciale avec les États-Unis, vante les mérites du Canada auprès des géants mondiaux de l'investissement

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* Ce sommet de deux jours vise à lancer les négociations sur plus de 160 projets

* Selon une source gouvernementale, la concrétisation de ces accords pourrait prendre entre 12 et 18 mois

* Carney présentera des opportunités d'investissement dans les secteurs minier, énergétique, des transports et des technologies

par Nivedita Balu et Promit Mukherjee

Le Premier ministre canadien Mark Carney accueille cette semaine à Toronto des dizaines d’investisseurs internationaux, dans l’espoir d’attirer des investissements pour plus de 160 projets qui, selon lui, sont essentiels pour permettre à l’économie canadienne de traverser la guerre commerciale avec les États-Unis.

Parmi les participants confirmés, dont beaucoup proviennent du carnet d’adresses personnel de cet ancien cadre de Goldman Sachs et ancien gouverneur de la banque centrale, figurent Larry Fink, directeur général de BlackRock BLK.N , et Jon Gray, président de Blackstone BX.N , tous deux originaires des États-Unis, ainsi que Dilhan Pillay, directeur général du fonds singapourien Temasek, et Annette Mosman, directrice générale du fonds de pension néerlandais APG Groep, selon une source proche de l’événement.

Ce sommet de deux jours, qui débute lundi, marquera le coup d’envoi des discussions sur les investissements futurs, même si la concrétisation des accords majeurs pourrait prendre entre 12 et 18 mois, a indiqué une source gouvernementale. M. Carney s’est engagé à attirer des investissements d’un montant de 1 000 milliards de dollars canadiens (721 milliards de dollars américains) au cours des cinq prochaines années, en réduisant les formalités administratives et en développant des projets dans les secteurs minier, énergétique, technologique et des infrastructures.

“Les plus grands investisseurs mondiaux, qui gèrent plus de 120 000 milliards de dollars canadiens d’actifs, viendront “jeter un œil à notre vitrine” car le monde porte désormais un regard différent sur le Canada”, a déclaré M. Carney lors d’une réception de bienvenue dimanche.

Attirer les investissements est crucial pour que l’économie canadienne puisse faire face à la hausse des droits de douane imposés par les États-Unis, premier partenaire commercial du Canada. M. Carney s’est efforcé de nouer des relations commerciales avec de nouveaux partenaires au Moyen-Orient et en Asie, et de renforcer l’alliance du Canada avec l’Europe.

FAISEUR DE PARTENARIATS

Le sommet vise à mettre en relation une centaine d’investisseurs internationaux avec des directeurs généraux, des entreprises et des responsables locaux canadiens afin de faciliter les investissements ou les partenariats. Les projets en sont à des stades divers, allant de la phase de conception à celle de la mise en chantier, selon une copie du prospectus consultée par Reuters. Ce document présente le Canada comme un marché stable et prévisible, prêt pour une croissance économique à long terme.

Le bureau de M. Carney n’a pas souhaité faire de commentaire.

Le dossier de présentation évoque également les ambitions technologiques du Canada, avec 96 centres de données en cours de développement. Parmi les opportunités figurent un investissement en capital dans l’ordinateur quantique photonique de Xanadu, dont la commercialisation est prévue d’ici 2029-2030, un investissement en capital dans un campus de centres de données en Alberta, ainsi qu’un financement de projet pour un campus hyperscale axé sur l’IA au Nouveau-Brunswick.

Le projet Crawford Nickel, qui produira du nickel à faible empreinte carbone destiné aux batteries et à l’acier vert, figure également sur la liste.

Le prospectus énumère également des projets d’infrastructure, généralement prisés par les fonds de pension et autres investisseurs à long terme, notamment un financement de 900 millions de dollars canadiens recherché pour un projet de capsule de transport à grande vitesse entre Calgary et Edmonton.

“Ce sommet sur l’investissement intervient à un moment crucial où le Canada incarne un havre de stabilité”, a déclaré Erik Peterson, directeur général du Global Business Policy Council de Kearney.

Les flux d’investissements directs étrangers au Canada sont en hausse constante depuis 2022, selon les données gouvernementales, avec une moyenne trimestrielle d’environ 23 milliards de dollars canadiens en 2024 et 2025, et de 20 milliards de dollars canadiens depuis le début de l’année. À titre de comparaison, ces chiffres s’élevaient à 16,3 milliards de dollars canadiens en 2023 et à 15 milliards de dollars canadiens en 2022.

Une grande partie des investissements entrants au Canada est liée à des fusions et acquisitions, comme le rachat de CI Financial par Mubadala Capital pour 12 milliards de dollars canadiens et l'acquisition d'Arcadium Lithium par la société minière anglo-australienne Rio Tinto, ou encore aux bénéfices réinvestis par des entreprises étrangères.

DYNAMISER LES IDE

Mais les investissements “greenfield”, qui mesurent les dépenses étrangères consacrées à la construction de nouvelles usines et de nouveaux entrepôts, n’ont pas connu de hausse significative depuis l’entrée en fonction de Carney.

Doug Porter, économiste en chef chez BMO Capital Markets, a souligné qu’il est difficile d’attirer ce type d’investissements dans une économie mature comme celle du Canada.

“Il sera fascinant de voir si ce sommet sur l'investissement parvient réellement à dynamiser les investissements directs étrangers”, a-t-il ajouté.

Les priorités du gouvernement Carney marquent une rupture par rapport à celles de son prédécesseur, Justin Trudeau, un collègue libéral qui s’était davantage concentré sur les droits de l’homme, le changement climatique et les questions autochtones.

Carney a déclaré qu’il se réjouissait d’accueillir des investisseurs saoudiens lors du sommet et a renoué des liens avec l’Inde et la Chine.

Le secteur financier canadien, quant à lui, s’est engagé à injecter des milliards de dollars dans les entreprises canadiennes. La Banque Royale du Canada RY.TO a annoncé qu’elle investirait 1,4 milliard de dollars canadiens dans des entreprises technologiques, la Banque de Montréal BMO.TO s’est engagée à investir jusqu’à 70 milliards de dollars canadiens dans des secteurs économiques stratégiques, la CIBC CM.TO s’est engagée à investir 2 milliards de dollars canadiens dans les entreprises du secteur de la défense, et Sun Life SLF.TO investira 5 milliards de dollars canadiens dans des projets d’infrastructure.

Le Canada est bien placé dans “ce casse-tête que constituent la diversification des portefeuilles, la géopolitique et les évolutions technologiques”, a déclaré Benjamin Bergen, directeur général de la Canadian Venture Capital & Private Equity Association, qui organise un événement destiné aux entreprises technologiques en marge du sommet.

“En tant que pays, nous vivons en quelque sorte un moment décisif.”

(1 dollar = 1,3864 dollar canadien)