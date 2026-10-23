Carney estime qu’AtkinsRealis a de “bonnes chances” de construire la prochaine centrale nucléaire de Turquie

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Le Premier ministre canadien Mark Carney a déclaré qu’il y avait désormais de “bonnes chances” que la société d’ingénierie canadienne AtkinsRealis

ATRL.TO soit choisie comme partenaire pour la construction d’une centrale nucléaire en Turquie.

“Si vous nous aviez demandé il y a un an comment nous aurions évalué nos chances, elles auraient été très faibles. Aujourd’hui, les chances sont bonnes. Il y a bien sûr une réelle concurrence”, a déclaré Mark Carney aux journalistes à Istanbul. Il a ajouté qu’une décision sur cette question pourrait être prise avant la fin de l’année.