Carnet de commandes record pour Embraer au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 11:57
Embraer annonce que son carnet de commandes a atteint 32,1 MdsUSD au 1er trimestre 2026, en hausse de 22% sur un an, marquant un sixième record consécutif. Dans le détail, l'aviation commerciale atteint 15 MdsUSD, en progression de 50%, soutenue notamment par une commande de Finnair pouvant aller jusqu'à 46 appareils E195-E2.
L'aviation d'affaires affiche un carnet de 7,6 MdsUSD, stable sur un an, tandis que la famille Phenom 300 conserve son statut de jet léger le plus vendu au monde pour la 14e année consécutive.
Le constructeur précise que son pôle Défense et sécurité a livré 1 avion KC-390 au Portugal et 4 appareils A-29 Super Tucano à l'Uruguay, au Portugal et à un client non divulgué, au cours du trimestre.
Enfin, les services et support atteignent un niveau record de 5,1 MdsUSD, en hausse de 11%, confirmant la montée en puissance de cette activité récurrente.
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