Carnegie Fonder boucle le rachat de Didner & Gerge

La boutique de gestion suédoise Didner & Gerge Fonder fait officiellement partie de Carnegie Fonder, une autre société de gestion suédoise, annonce cette dernière dans un communiqué daté du 10 octobre.

En juin, Carnegie Fonder a annoncé l’acquisition de Didner & Gerge Fonder AB , une société indépendante qui gère six fonds actions représentant un encours total de 55 milliards de couronnes suédoises, soit 4,8 milliards d’euros. L’opération a été approuvée par les autorités compétentes et la transaction a été bouclée. Après la fusion, Carnegie Fonder gère plus de 185 milliards de couronnes suédoises, soit plus de 16 milliards d’euros.

« Grâce à cette fusion, nous renforçons encore notre offre. Carnegie Fonder dispose désormais d’une équipe de gestion de plus de 30 experts dans les classes d’actifs les plus importantes et les plus demandées par les institutions nordiques, les partenaires et les épargnants à long terme », s’est félicité Andreas Uller, PDG de Carnegie Fonder. « Il s’agit d’une étape importante dans la création de la première plateforme de gestion d’actifs de Suède (…) », a-t-il ajouté.

Les six fonds de Didner & Gerge continueront à être gérés comme auparavant, par les mêmes gérants, mais ils adopteront de nouveaux noms : D&G Aktiefond, D&G Småbolag, D&G Global All Cap, Carnegie Small & Micro Cap, Carnegie US Small & Micro Cap et Carnegie Global Resilient Small Cap.

Laurence Marchal