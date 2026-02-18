Carmila vise un EPS à +2% en 2026 après une hausse de 8,7% en 2025

Carmila CARM.PA a déclaré mercredi viser un résultat net récurrent par action (EPS) à 1,84 euro en 2026, en hausse de 2% sur un an, le groupe affichant une progression de 8,7% de son EPS en 2025, à 1,81 euro.

En octobre, Carmila avait confirmé viser pour 2025 un résultat récurrent par action de 1,79 euro, en hausse de 7,0% sur un an.

"La forte progression de +8,7% de notre résultat net récurrent par action traduit notre excellence opérationnelle et la réussite de l'intégration de Galimmo, ainsi que la contribution de nos nouveaux métiers d’innovation — dont le Retail Media — comme de véritables relais de croissance à haute marge", a déclaré la présidente-directrice générale Marie Cheval dans un communiqué.

Sur l'exercice 2025, le groupe immobilier français affiche des revenus locatifs à 434,4 millions d'euros, en hausse de 7,5%, et une hausse de 8,8% de ses loyers nets, à 403,1 millions d'euros.

L'Ebitda de Carmila a atteint 344,5 millions d'euros en 2025, en hausse de 9,8%.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)