Carmila vise un EPS à +2% en 2026 après une hausse de 8,7% en 2025
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 17:53

Carmila CARM.PA a déclaré mercredi viser un résultat net récurrent par action (EPS) à 1,84 euro en 2026, en hausse de 2% sur un an, le groupe affichant une progression de 8,7% de son EPS en 2025, à 1,81 euro.

En octobre, Carmila avait confirmé viser pour 2025 un résultat récurrent par action de 1,79 euro, en hausse de 7,0% sur un an.

"La forte progression de +8,7% de notre résultat net récurrent par action traduit notre excellence opérationnelle et la réussite de l'intégration de Galimmo, ainsi que la contribution de nos nouveaux métiers d’innovation — dont le Retail Media — comme de véritables relais de croissance à haute marge", a déclaré la présidente-directrice générale Marie Cheval dans un communiqué.

Sur l'exercice 2025, le groupe immobilier français affiche des revenus locatifs à 434,4 millions d'euros, en hausse de 7,5%, et une hausse de 8,8% de ses loyers nets, à 403,1 millions d'euros.

L'Ebitda de Carmila a atteint 344,5 millions d'euros en 2025, en hausse de 9,8%.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

