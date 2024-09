Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Carmila: succès d'une offre de rachat obligataire information fournie par Cercle Finance • 25/09/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Carmila annonce le succès de son offre de rachat, annoncé le 16 septembre, portant sur des souches d'obligations existantes à des échéances allant de 2027 à 2029, le montant nominal total valablement apporté et accepté pour rachat étant de 200,1 millions d'euros.



La totalité des obligations ainsi rachetées sera annulée et la date de règlement devrait avoir lieu le 26 septembre. Cette offre de rachat fait suite à l'émission inaugurale d'un green bond de 300 millions d'euros, réalisée le 17 septembre.



'Cette opération permet à Carmila de gérer de manière proactive et d'étendre davantage le profil d'échéance de sa dette et d'optimiser la structure de son bilan', explique la foncière d'immobilier commercial.





