Carmila: RNRPG en croissance de plus de 4% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 12/02/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - La foncière d'immobilier commercial Carmila publie un résultat net récurrent par action (RNRPG) en croissance de 4,5% à 1,67 euro au titre de 2024, avec des loyers nets en croissance soutenue de 8,3% à 370,7 millions d'euros (+4,2% en organique).



Elle revendique aussi une très bonne dynamique commerciale avec 942 baux signés et une réversion positive de +3%, ainsi qu'une valeur du patrimoine de 6,7 milliards d'euros, en croissance de 13% (+0,9% à périmètre constant) avec l'intégration de Galimmo.



Carmila proposera un dividende de 1,25 euro par action (+4,2%) et lancera un nouveau programme de rachat d'actions de 10 millions d'euros en 2025, année pour laquelle il anticipe un résultat récurrent par action de 1,75 euro (+4,8%).





Valeurs associées CARMILA 18,20 EUR Euronext Paris +7,06%