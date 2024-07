Carmila - Résultats du premier semestre 2024

Informations clés

o Résultat net récurrent par action à 0,87€, en hausse de +2,4% par rapport au premier semestre 2023

o Guidance 2024 revue à la hausse : Résultat net récurrent par action attendu à 1,65€ en 2024 (+3,5% vs 2023)

o Finalisation de l’acquisition de Galimmo SCA le 1er juillet 2024

o Lancement d’un nouveau programme de rachat d’actions de 10 millions d’euros



Activité et performance financière du premier semestre 2024

o Très bonne dynamique commerciale : 490 baux signés, réversion positive de +2,7%

o Taux d’occupation financier à 96,0% (-0,1 point par rapport à fin juin 2023)

o Chiffre d’affaires des commerçants en hausse de +1% par rapport au premier semestre 2023

o Revenus du specialty leasing et des boutiques éphémères en hausse de +16% par rapport au premier semestre 2023

o Taux de recouvrement du premier semestre à 96,8%

o Croissance organique des loyers nets de +3,4% par rapport au premier semestre 2023

o Résultat net part du Groupe IFRS : 84,5 millions d’euros