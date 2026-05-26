Carmila profite d'un relèvement de Jefferies

Carmila est particulièrement entouré à la Bourse de Paris ( 3,37%, à 16,56 euros) et signe même l'une des plus fortes hausses du SBF 120, grâce à l'opinion de Jefferies.

Ce matin, dans une note sur le secteur de l'immobilier coté européen, la banque d'investissement américaine estime qu'il offre un point d'entrée attractif grâce à des niveaux de valorisation historiquement bas, et ce, malgré un contexte macro-économique difficile.

Les analystes estiment que bien que l'environnement de 2026 ressemble à celui de 2022 en termes de pressions sur les taux d'intérêt, les fondamentaux diffèrent considérablement : les bilans sont assainis, les marchés de financement ouverts et les résultats se stabilisent. Pour Jefferies, le secteur offre un profil rendement/risque convaincant, avec un potentiel de baisse limité.

Pourtant, selon le marché, l'immobilier coté continue de se négocier comme si une nouvelle phase de crise était à venir. Les analystes eux, pensent que les mauvaises nouvelles sont déjà intégrées dans les cours.

En ce qui concerne les taux, bien qu'ils restent élevés et pourraient encore progresser, Jefferies pense que l'essentiel de l'ajustement des prix a déjà eu lieu, tant sur les marchés obligataires que dans les valorisations immobilières.

Si la banque américaine est positive sur le secteur de l'immobilier coté, elle recommande de se concentrer sur les valeurs qui combinent sécurité du bilan, visibilité des résultats et des profils de rendement total attractifs.

Jefferies a notamment procédé à trois changements de recommandation. Carmila et le Belge VGP ont été relevés de neutre à acheter. Pour Carmila, l'objectif de cours a été relevé de 18,5 à 20 euros, tandis que pour VGP il a été abaissé de 99 à 96 euros.

En ce qui concerne la société française, les analystes estiment qu'elle offre une combinaison attrayante de flux de trésorerie défensifs et de valorisation plancher.