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Carmila: Participation Dans Galimmo SCA Potentiellement Portée À 99,9%
information fournie par Reuters 01/07/2024 à 07:14

Carmila SA CARM.PA :

* PARTICIPATION DANS GALIMMO SCA POTENTIELLEMENT PORTÉE À 99,9%

* PROMESSE UNILATÉRALE D'ACHAT PORTANT SUR L'INTÉGRALITÉ DE LA PARTICIPATION D'ENVIRON 7% QU'ELLE DÉTIENT DANS GALIMMO SCA EXERÇABLE JUSQU'AU 30 JUILLET 2024 POUR UN MONTANT D'ENVIRON 27 MEUR

* CARMILA DÉPOSERA DANS LES PROCHAINES SEMAINES UNE OFFRE PUBLIQUE, SUIVIE - EN CAS D'EXERCICE DE LA PROMESSE SUSVISÉE - D'UN RETRAIT OBLIGATOIRE, VISANT LE SOLDE DES TITRES DE LA SOCIÉTÉ GALIMMO SCA

* LE PRIX DE L'OFFRE DÉPENDRA DE LA MISE EN ŒUVRE D'UN RETRAIT OBLIGATOIRE

* IL NE SERA, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, PAS INFÉRIEUR À 11,93 EUR

Texte original sur Workspace ....nBw7y21rYa Pour plus de détails, cliquez sur CARM.PA

(Rédaction de Gdansk)

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