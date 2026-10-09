France: les deux tableaux de Renoir volés sur la Côte d'Azur ont été retrouvés

Des policiers devant l'entrée du musée Renoir à Cagnes-sur-Mer après le vol de quatre oeuvres d'art, le 8 septembre 2026 dans les Alpes-Maritimes ( AFP / Valery HACHE )

Les deux tableaux volés il y a un mois au musée Renoir de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) ont été retrouvés, a annoncé vendredi le maire de la ville, Bryan Masson (RN), confirmant une information de BFM après une série d'interpellations.

Le 8 septembre, deux voleurs s'étaient introduits dans le musée, avaient scié les accroches de quatre tableaux et réussi à s'enfuir avec deux des œuvres, abandonnant les deux autres dans le jardin.

Le parquet de Marseille, en charge de l'enquête après le dessaisissement du parquet de Grasse, de même que la police judiciaire, n'ont pas communiqué dans l'immédiat.

Jeudi, plusieurs médias avaient annoncé l'interpellation coordonnée de six personnes, dont les deux soupçonnées d'avoir été les cambrioleurs, dans les Alpes-Maritimes, le Var, l'Hérault et le Doubs. Une source proche de l'enquête avait confirmé à l'AFP cinq interpellations.

"Ces deux tableaux ne sont pas de simples œuvres d'art. Ils appartiennent à l'histoire de notre ville, à notre patrimoine et à l'héritage laissé par Auguste Renoir à Cagnes-sur-Mer. Les savoir retrouvés est un immense soulagement", a déclaré M. Masson dans un communiqué.

Le lieu de découverte des œuvres et leur état n'ont pas été précisés.

Le vol s'était déroulé en quelques minutes peu avant 06H00 dans le musée municipal aménagé dans la villa où le peintre impressionniste Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) a vécu les dernières années de sa vie.

commando "bien renseigné"

Selon M. Masson (RN), le commando, "bien équipé et bien renseigné", avait fait un trou dans le grillage pour pénétrer dans le parc arboré de la villa, puis brisé une vitre pour entrer dans le bâtiment, avant de découper les accroches des cadres avec une scie à métaux électrique.

Mais une patrouille de la police municipale, prévenue par le système d'alarme, est intervenue en quelques minutes, obligeant probablement les cambrioleurs à se précipiter.

Ils ont réussi à repartir avec deux huiles de Renoir: "Madame Colonna Romano" et "Jeune femme au puits". Ils ont en revanche dû abandonner les portraits "Madame Pichon" et "Coco lisant", très célèbre représentation du fils du peintre avec de longs cheveux blonds.

Après avoir évoqué un préjudice de 9 millions d'euros pour les quatre tableaux, la mairie n'a pas précisé la valeur estimée des deux tableaux volés.

Ce vol a eu lieu près d'un an après le casse au sein du Louvre, le musée le plus fréquenté au monde, en plein Paris, au cours duquel les huit joyaux de la Couronne de France ont été dérobés dans la galerie d'Apollon, dont le diadème de l'impératrice Eugénie, retrouvé plus tard très endommagé. Un préjudice estimé à 88 millions d'euros.

Le cambriolage de Cagnes-sur-Mer avait relancé le débat sur la sécurisation des musées français dont plusieurs ont subi ces derniers mois des effractions retentissantes.

Dans un plan de 33 mesures dévoilé en juillet, le ministère de la Culture a recommandé de retirer temporairement certaines pièces des vitrines "dans l'attente de la sécurisation de leur présentation".