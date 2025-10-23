Carmila-Loyers nets +3,2% à 9 mois, rachat d'actions de €10 mlns

Carmila CARM.PA a fait état jeudi d'une hausse de 3,2% à périmètre constant de ses loyers nets pour les neuf premiers mois de l'année, tout en confirmant ses objectifs et en lançant un nouveau programme de rachat d’actions de 10 millions d’euros.

Le groupe immobilier français a enregistré des loyers nets de 301,4 millions d'euros pour les neuf premiers mois de l'année, contre 274,3 millions d'euros l'année dernière pour la même période.

"L'intégration de Galimmo est une réussite qui soutient la croissance et démontre la pertinence du modèle", a déclaré Marie Cheval, présidente-directrice Générale de Carmila, dans un communiqué.

Après avoir relevé en juillet ses perspectives annuelles, Carmila les a confirmées. Le groupe s'attend à un résultat récurrent par action de 1,79 euro et à une marge d'Ebitda au-dessus de 79%.

