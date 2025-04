Carmila - Information financière au 31 mars 2025

• Croissance soutenue des loyers nets : +15,0% (+3,7% à périmètre constant vs. fin mars 2024, dont +2,5% d’indexation)

• Forte dynamique de commercialisation : 219 baux signés (+4,3% vs. fin mars 2024), réversion positive (+3,4%)

• Taux d’occupation financier à 96,0% (vs. 95,9% à fin mars 2024)

• Taux de recouvrement à 96,2% (vs. 95,0% à fin mars 2024)

• Chiffre d’affaires des commerçants à -0,6% et fréquentation à -1,4% (vs. fin mars 2024) impactés par un effet calendaire de -1,1%

• Succès de l’offre de rachat sur les obligations Carmila pour un montant total de 100 millions d’euros

• Confirmation de la guidance : résultat récurrent par action de 1,75€ en 2025

(+4,8% par rapport à 2024)

• Dividende proposé de 1,25€ par action, en numéraire, au titre de l’exercice 2024

(vs. 1,20€ au titre de l’exercice 2023, en croissance de 4,2%)