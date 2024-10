Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Carmila: croissance de 6% des loyers nets à fin septembre information fournie par Cercle Finance • 18/10/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Carmila affiche des loyers nets de 274,3 millions d'euros pour les neufs premiers mois de 2024, en croissance de 6,2%, la contribution de Galimmo (+4,2%) et la croissance organique (+3,6% en ligne avec l'indexation) ayant compensé l'impact des cessions de sites (-1,7%).



La foncière revendique aussi une activité locative particulièrement dynamique, avec 724 baux signés, et une réversion en moyenne de +2% sur les signatures, reflétant à la fois la commercialisation des lots vacants et les renouvellements des baux existants.



Carmila confirme sa prévision d'un résultat récurrent par action de 1,65 euro en 2024, en augmentation de 3,5% par rapport à 2023, reflétant 'la bonne performance de Carmila, ainsi que l'intégration de Galimmo au 1er juillet 2024'.





Valeurs associées CARMILA 18,44 EUR Euronext Paris 0,00%