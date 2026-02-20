 Aller au contenu principal
Carmila confie un mandat à un PSI pour des rachats d'actions
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 16:53

Le groupe d'immobilier commercial Carmila indique avoir signé un mandat de rachat d'actions au comptant avec un prestataire de services d'investissement (PSI) pour un montant maximal de 10 MEUR.

La période d'achat a débuté le 19 février et prendra fin, au plus tard, le 30 juin prochain. Les actions ainsi rachetées seront conservées par le groupe en vue de leur annulation future.

"Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme de rachat d'actions de Carmila, tel qu'autorisé par l'Assemblée Générale des actionnaires du 14 mai 2025", précise la foncière.

