Carmila confie un mandat à un PSI pour des rachats d'actions
La période d'achat a débuté le 19 février et prendra fin, au plus tard, le 30 juin prochain. Les actions ainsi rachetées seront conservées par le groupe en vue de leur annulation future.
"Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme de rachat d'actions de Carmila, tel qu'autorisé par l'Assemblée Générale des actionnaires du 14 mai 2025", précise la foncière.
Valeurs associées
|17,5800 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
