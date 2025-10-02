Carmila a réalisé avec succès une émission obligataire de €300 mlns

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Une mobilisation qui s'essouffle, avant une semaine cruciale: la nouvelle journée de grèves et manifestations à l'appel de l'intersyndicale a rassemblé jeudi beaucoup moins de monde que la précédente, après des annonces budgétaires du Premier ministre qualifiées ...
La Bourse de Paris a terminé en nette hausse jeudi, poussée par l'envol de Stellantis et les perspectives de baisses de taux de la banque centrale américaine (Fed). L'indice vedette de la place de Paris a terminé en nette hausse de 1,13%, au plus haut depuis mars ...
L'Europe doit agir rapidement pour renforcer le rôle de l'euro dans le monde et ses dirigeants doivent s'employer à étendre les liens avec les pays les plus touchés par les droits de douane américains, a plaidé jeudi François Villeroy de Galhau, gouverneur de la ...
Malgré la réouverture du guichet MaPrimeRénov' mardi, des milliers voire des dizaines de milliers de dossiers de demande d'aide à la rénovation énergétique vont être reportés sur le budget de 2026, au risque d'une embolie du dispositif. Après trois mois de pause, ...
