information fournie par Reuters • 02/10/2025 à 18:38

Carmila a réalisé avec succès une émission obligataire de €300 mlns

Carmila SA CARM.PA :

* SUCCÈS DE L'ÉMISSION D'UN « GREEN BOND » DE 300 MEUR ARRIVANT À MATURITÉ EN JANVIER 2033

* TRÈS LARGEMENT SURSOUSCRITE - PRÈS DE HUIT FOIS -, CETTE ÉMISSION A RENCONTRÉ UN VIF SUCCÈS AUPRÈS DES INVESTISSEURS

Texte original nBw6wygMXa Pour plus de détails, cliquez sur CARM.PA

(Rédaction de Gdansk)