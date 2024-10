Carmignac repositionne un fonds actions émergentes sur l’Asie

La société de gestion Carmignac s’apprête à renommer son fonds Emerging Discovery – compartiment de la Sicav luxembourgeoise Carmignac Portfolio – en Asia Discovery à compter du 22 novembre, selon une lettre aux porteurs. Le gestionnaire français observe un « appétit accru des investisseurs pour les pays asiatiques autres que la Chine, stimulé par l’essor des marchés émergents » qui a « donné naissance à de nouvelles opportunités d’investissement ».

Carmignac va ainsi reconcentrer son fonds sur les entreprises des marchés émergents d’Asie. Les investissements seront réalisés sans contrainte particulière en termes de secteur d’activité ou de capitalisation boursière, précise la société de gestion, qui pointe que l’exposition du fonds aux marchés émergents asiatiques (hors Chine) dépassait déjà 50% de son actif net à fin juin 2024. Le fonds changera aussi d’indice de référence au profit de l’indice MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40.

« C’est le moment idéal pour [re]découvrir les marchés émergents asiatiques. Au cours des cinq dernières années, les marchés actions locaux se sont développés grâce à une forte croissance économique, des fondamentaux macroéconomiques sains et à une nouvelle génération d’entrepreneurs innovants, notamment en Inde, mais aussi à Taiwan, au Vietnam, en Indonésie, aux Philippines, en Corée du Sud et en Malaisie », explique le gérant du fonds Amol Gogate. Il ajoute que les changements permettront d’investir activement dans des entreprises à forte croissance, y compris dans des introductions en bourse, et d’exposer le fonds à une gamme variée de secteurs, de thèmes et de pays.

Le 22 novembre verra la mise en œuvre de modifications dans un autre compartiment de la Sicav luxembourgeoise de Carmignac, Long-Short European Equities. Son effet de levier sera porté à 500% (contre 200% précédemment), dans le but d’autoriser l’utilisation de stratégies d’options sur actions à court terme, « principalement à des fins de couverture ». Le fonds pourra investir dans des swaps de rendement total. « L’exposition aux swaps de rendement total devrait représenter 30% de l’actif net du compartiment. Elle pourra s’établir à des niveaux supérieurs sans toutefois dépasser 60% de l’actif net », spécifie Carmignac.

Adrien Paredes-Vanheule