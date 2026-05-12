Carmignac renforce son équipe actions émergentes et technologiques

(Zonebourse.com) - Carmignac renforce ses équipes de gestion et de recherche avec la nomination d'un nouveau co-gérant pour son fonds Carmignac China New Economy et l'arrivée de trois analystes spécialisés.

Le gestionnaire annonce la promotion de Yunfan Bao au poste de co-gérant de Carmignac China New Economy, aux côtés de Naomi Waistell, depuis le 1er avril 2026.

Arrivé chez Carmignac en 2021 au sein de l'équipe actions émergentes comme analyste spécialisé sur les actions de la Grande Chine, Yunfan Bao participera désormais à la construction du portefeuille et aux décisions d'investissement. Il apportera notamment son expertise des entreprises technologiques et innovantes de la région. Avant de rejoindre Carmignac, il avait débuté sa carrière chez Goldman Sachs à Hong Kong.

Pour le groupe, cette nomination reflète à la fois sa conviction sur le potentiel du marché chinois, son expertise historique sur les marchés émergents et sa volonté de favoriser le développement des talents en interne.

Parallèlement, Carmignac étoffe son équipe d'analystes avec les arrivées d'Eirik Fladmark, William Benoit et Kai Johns.

Basé à Londres, Eirik Fladmark a rejoint la société en février 2026 comme analyste spécialisé dans les logiciels et l'intelligence artificielle.

Ancien analyste technologie chez J.P. Morgan, il a également travaillé chez Palantir, où il accompagnait les clients dans le déploiement de solutions technologiques. Diplômé en informatique avancée de l'Université de Cambridge, il viendra renforcer l'expertise du groupe sur les valeurs technologiques.

Il collaborera notamment avec Somesh Batra, analyste spécialisé dans les semi-conducteurs et les infrastructures technologiques, ainsi qu'avec l'ensemble de l'équipe d'investissement, dont Kristofer Barrett, gérant de Carmignac Portfolio Tech Solutions, Carmignac Investissement et de la poche actions de Carmignac Patrimoine.

Dans un environnement technologique en évolution rapide, Carmignac estime que la gestion active et une sélection rigoureuse des entreprises demeurent essentielles pour bâtir des convictions fortes et créer de la valeur sur le long terme.

Le groupe mise également sur la mobilité interne avec la nomination de William Benoit au poste d'analyste actions. Jusqu'ici analyste ESG chez Carmignac, il a développé une expertise dans les secteurs des services aux collectivités, des matériaux et de l'énergie. Sa connaissance des chaînes de valeur industrielles, des enjeux réglementaires et des thématiques liées à la transition énergétique doit contribuer au renforcement des capacités de recherche de l'équipe actions.

Enfin, Kai Johns rejoint l'équipe investissement durable comme analyste ESG spécialisé sur les questions environnementales. Il arrive de Greenbank Investments, où il a travaillé durant sept ans, et est diplômé en droit de l'Université de Cambridge.

Avec ces recrutements et cette promotion, Carmignac entend renforcer encore ses capacités d'analyse et de recherche sur les marchés actions et les grandes thématiques de croissance.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.