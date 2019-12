Carmignac recrute Jean-Marc Viguié

(NEWSManagers.com) - Jean-Marc Viguié a rejoint Carmignac en tant que gérant, a confirmé une porte-parole de la société de gestion française, suite à une information de Citywire.

L' intéressé vient de Natixis IM International où il était product specialist - business development au sein du département Dynamic Solutions depuis 2010.

Jean-Marc Viguié est gérant au sein de l' équipe Investment Solutions de Carmignac.

Dirigée par Benoit Nansot, l' équipe Investment Solutions travaille sur l' élaboration et la gestion de solutions sur mesure pour les investisseurs et partenaires de distribution en agissant comme un intermédiaire entre les équipes d' investissement et les clients.