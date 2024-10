Carmignac nomme de nouveaux administrateurs

(AOF) - Carmignac annonce la nomination de six nouveaux d’administrateurs, internes et externes à l’entreprise. Paolo Federici, responsable du marché italien pour l’activité de gestion privée d’UBS jusqu’en février 2024 et président d’UBS Fiduciaria jusqu’en avril 2024, a précédemment travaillé 13 ans chez Fidelity International où il a notamment été responsable des zones Europe du Sud & Amérique Latine et Europe du Nord ainsi que responsable Monde de la stratégie produits.

Alexander Leisten, administrateur de Fidelity International, dont il a notamment dirigé les activités en Allemagne entre 2014 et 2024, a été précédemment directeur général de Deutsche Asset & Wealth Management et du groupe de banque privée Sal. Oppenheim jr. & Cie.

Habib Achkar a passé plus de 30 ans chez Morgan Stanley, notamment en tant que directeur général pour l'Arabie Saoudite et de la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord. Il conseille aujourd'hui des dirigeants d'institutions financières internationales, notamment du secteur de la gestion d'actifs.

Pascale Guillier, après avoir exercé 15 ans en qualité d'avocat au barreau de Paris, puis de rédactrice en chef adjointe de l'Agefi Actifs, était secrétaire générale de Carmignac jusqu'en 2022.

Rose Ouahba, directrice générale déléguée de Carmignac, en charge de la distribution et du marketing, a rejoint Carmignac en 2007 en tant que gérante puis responsable de l'équipe obligataire jusqu'en 2023, après avoir débuté sa carrière chez Ecureuil Gestion puis avoir rejoint IXIS Asset Management.

Enfin, Christophe Peronin, directeur général délégué de Carmignac, en charge des fonctions support et contrôle, a rejoint Carmignac en 2010, où il a notamment été directeur des opérations, après avoir occupé différentes fonctions chez AXA IM.