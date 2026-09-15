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Carmignac lance un nouveau fonds actions européennes
information fournie par AOF 15/09/2026 à 09:43
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(Zonebourse.com) - Carmignac étoffe sa gamme avec Carmignac Portfolio Invest Europe, un fonds actions européennes misant sur une allocation sectorielle flexible et la sélection d'entreprises de qualité offrant un potentiel de croissance durable.

Sans biais sectoriel prédéfini, le fonds entend adapter son positionnement aux différentes phases de marché et saisir les opportunités à travers l'ensemble de la région, y compris en Europe émergente. La stratégie privilégie les entreprises bénéficiant de positions concurrentielles solides, de moteurs de croissance structurelle ou d'un potentiel de transformation.

La gestion est confiée à Frédéric Jeanmaire, spécialiste des actions européennes arrivé chez Carmignac cet été. Avant de rejoindre la société de gestion, il a notamment piloté pendant douze ans une stratégie paneuropéenne régulièrement notée cinq étoiles par Morningstar. Depuis septembre 2014, celle-ci a enregistré une performance nette cumulée de 217,8%, soit 73,5 points de mieux que le MSCI Europe.

Classé article 8 au titre du règlement SFDR, Carmignac Portfolio Invest Europe intègre par ailleurs des caractéristiques environnementales et sociales dans son processus d'investissement.

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1 commentaire

  • 09:55

    Carmignac gestion d'un nouveau fonds. Vraiment des nuls. A bon entendeur.

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