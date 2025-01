Carmignac : Christophe Arzano supervisera le développement de la gestion privée en France

(AOF) - Carmignac a annoncé l’arrivée de Christophe Arzano pour superviser le développement de sa gestion privée en France à compter du 6 janvier 2025.

" Il sera chargé de piloter et d'accélérer le développement des services dédiés à l'accompagnement de clients privés (cadre, dirigeant, profession libérale, chef d'entreprise ou retraité, salarié ou indépendant) dans l'élaboration de leur stratégie d'investissements patrimoniaux et financiers à partir de la gamme de fonds actifs et flexibles de Carmignac, composée de stratégies actions, obligataires, diversifiées, alternatives et dédiées aux actifs privés ", explique le gestionnaire d'actifs.

Christophe Arzano a réalisé l'intégralité de son parcours professionnel en gestion de patrimoine, essentiellement au service d'acteurs bancaires français. En 2019, il a rejoint Milleis Banque Privée, et devient directeur de l'entité gestion privée en 2020 puis directeur du développement et membre du comité de direction du groupe en 2023, poste qu'il occupait jusqu'à aujourd'hui. Dans ses fonctions, il a notamment joué un rôle actif dans l'expertise apportée aux clients et les synergies avec Cholet Dupont Oudart.