CarMax nomme un directeur général par intérim et annonce de faibles perspectives pour le troisième trimestre ; les actions chutent

6 novembre - ** Les actions du distributeur de voitures d'occasion CarMax KMX.N chutent de 14 % à 35 $dans les premiers échanges
** David McCreight, membre du conseil d'administration, est nommé président-directeur général par intérim
** McCreight remplacera le directeur général actuel, Bill Nash, à compter du 1er décembre
** La société prévoit un bénéfice net par action de 18 cents à 36 cents pour le troisième trimestre, bien en deçà des estimations de 70 cents, selon les données compilées par LSEG
** La société s'attend également à une baisse des ventes de magasins comparables de 8 % à 12 % pour le troisième trimestre
** J.P. Morgan abaisse la note de KMX de "neutre" à "sous-pondéré", réduit l'objectif de cours de 50 $ à 30 $, montrant une baisse de 26,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action
**En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en baisse de 57 % depuis le début de l'année
