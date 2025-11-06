 Aller au contenu principal
CarMax nomme un directeur général par intérim et annonce de faibles perspectives pour le troisième trimestre ; les actions chutent
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 15:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

6 novembre - ** Les actions du distributeur de voitures d'occasion CarMax KMX.N chutent de 14 % à 35 $dans les premiers échanges

** David McCreight, membre du conseil d'administration, est nommé président-directeur général par intérim

** McCreight remplacera le directeur général actuel, Bill Nash, à compter du 1er décembre

** La société prévoit un bénéfice net par action de 18 cents à 36 cents pour le troisième trimestre, bien en deçà des estimations de 70 cents, selon les données compilées par LSEG

** La société s'attend également à une baisse des ventes de magasins comparables de 8 % à 12 % pour le troisième trimestre

** J.P. Morgan abaisse la note de KMX de "neutre" à "sous-pondéré", réduit l'objectif de cours de 50 $ à 30 $, montrant une baisse de 26,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

**En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en baisse de 57 % depuis le début de l'année

