 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

CarMax en hausse après avoir dépassé les prévisions trimestrielles
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 12:40

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre - ** L'action du concessionnaire de voitures d'occasion CarMax KMX.N affiche une hausse d'environ 4 % à 58,64 dollars en pré-ouverture

** La société a dépassé les estimations de chiffre d’affaires et de bénéfice pour le deuxième trimestre, grâce à une hausse des volumes de véhicules vendus, à des marges plus élevées sur les contrats de garantie prolongée et à une baisse des provisions pour pertes sur prêts

** La société annonce un chiffre d'affaires de 7,88 milliards de dollars au deuxième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 7,01 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** La société affiche un bénéfice trimestriel de 1,16 dollar, contre des prévisions de 74 cents

** Enregistre une hausse de 14,7 % de ses ventes trimestrielles de véhicules en gros

** La société annonce son intention de reprendre ses rachats d’actions au troisième trimestre

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse d'environ 46 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CARMAX
56,505 USD NYSE -1,18%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,889 +2,89%
Pétrole Brent
104,74 -1,25%
CAC 40
8 102,09 +0,29%
GENFIT
9,88 +0,41%
2CRSI
29,22 +1,18%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank