CarMax en hausse après avoir dépassé les prévisions trimestrielles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre - ** L'action du concessionnaire de voitures d'occasion CarMax KMX.N affiche une hausse d'environ 4 % à 58,64 dollars en pré-ouverture

** La société a dépassé les estimations de chiffre d’affaires et de bénéfice pour le deuxième trimestre, grâce à une hausse des volumes de véhicules vendus, à des marges plus élevées sur les contrats de garantie prolongée et à une baisse des provisions pour pertes sur prêts

** La société annonce un chiffre d'affaires de 7,88 milliards de dollars au deuxième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 7,01 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** La société affiche un bénéfice trimestriel de 1,16 dollar, contre des prévisions de 74 cents

** Enregistre une hausse de 14,7 % de ses ventes trimestrielles de véhicules en gros

** La société annonce son intention de reprendre ses rachats d’actions au troisième trimestre

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse d'environ 46 % depuis le début de l'année