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CarMax en hausse après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 12:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 juin - ** L'action CarMax KMX.N progresse de 4% à 54,26 dollars avant l'ouverture du marché

** Les ventes au détail de véhicules d'occasion au premier trimestre ont légèrement augmenté, bénéficiant d'une demande stimulée par les droits de douane

** Les ventes de véhicules en gros ont progressé de 8,4%

** Le chiffre d'affaires total du premier trimestre s'élève à 8 milliards de dollars, en hausse de 6,2% par rapport à l'année dernière, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 7,42 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** KMX affiche au premier trimestre un bénéfice de 1,31 dollar par action, contre 1,38 dollar par action il y a un an

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 34,9% depuis le début de l'année

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