Carmat : vers une augmentation de capital pour se financer

(AOF) - Avec ses résultats annuels, le concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde a indiqué qu’au 29 avril 2025, sa trésorerie et équivalents n’étaient pas suffisants pour assurer son financement sur les 12 prochains mois. La société estime même que sur la base de business-plan actuel, son horizon financier se situe à la mi-juin 2025.

Carmat a précisé travailler " activement sur différentes options de financement de manière à sécuriser, à court terme, les ressources financières nécessaires à la poursuite de ses activités au-delà de juin 2025. Plus spécifiquement, la société estime sur la base de l'état actuel de ses démarches, et discussions en cours avec différents investisseurs potentiels, qu'elle devrait être en mesure de réaliser d'ici mi-juin 2025, une augmentation de capital lui permettant d'étendre son horizon de financement de plusieurs mois ".

En Parallèle, la medtech française a dévoilé un chiffre d'affaires en hausse de 150 %, à 7 millions d'euros. Cette très nette amélioration correspond à la vente de 17 prothèses dans le cadre commercial en Europe et de 25 autres dans le cadre de l'étude EFICAS en France. Enfin, la perte nette s'est très légèrement réduite en passant de 53,9 à 51,4 millions d'euros.

