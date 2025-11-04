Carmat: une nouvelle offre de reprise a été déposée

( AFP / BERTRAND GUAY )

Une offre de reprise a été déposée à l'issue d'un nouvel appel d'offres dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire du pionnier français d'un coeur artificiel, Carmat , a annoncé mardi la société.

En redressement judiciaire depuis début juillet, Carmat avait fait l'objet en août d'une première offre de reprise émanant de son président du conseil d’administration et actionnaire Pierre Bastid, mais celle-ci avait été jugée irrecevable fin septembre, l'homme d'affaires n'ayant pas réussi à temps à mobiliser les fonds pour tenir les engagements de son plan de reprise.

Mi-octobre, le tribunal des affaires économiques de Versailles avait décidé de renvoyer au 25 novembre l'examen de la requête en liquidation judiciaire de la société, un délai permettant de lancer un nouvel appel d'offres.

La date-butoir de dépôt des offres avait été fixée au 3 novembre.

La nouvelle proposition passe par la création d'une nouvelle entité, la société "Carmat SAS", "dont le capital social est détenu à ce jour par Lohas", société contrôlée par M. Pierre Bastid, selon un communiqué.

"L’offre peut encore évoluer jusqu’au 20 novembre", avant d'être examinée par le Tribunal des activités économiques de Versailles lors de l'audience prévue le 25 novembre, souligne Carmat qui n'a pas fourni de détails sur le contenu de l'offre.

Le coeur artificiel de Carmat, avec lequel 122 patients en insuffisance cardiaque sévère ont été traités en attendant une greffe, comprend une prothèse reproduisant la forme et la fonction d'un cœur naturel et d'une tablette pour régler les paramètres.

A ce jour, il reste "14 patients implantés, dont neuf en France, trois en Allemagne, un en Israël et un en Italie", a indiqué à l'AFP le directeur général de la société, Stéphane Piat.

Le coût très élevé du dispositif - 200.000 euros - et son utilisation restreinte à un nombre limité de patients ont fini par fragiliser son modèle économique.