Carmat suspendu avant l'examen d'une offre de reprise par un tribunal
information fournie par AOF 25/09/2025 à 10:57

(AOF) - Carmat a demandé à Euronext la suspension de son cours de bourse à partir du 25 septembre à l’ouverture en amont d’une audience programmée le 30 septembre. Cette dernière doit servir à examiner l’offre d’un repreneur. Le concepteur et développeur d’un cœur artificiel total précise qu’il n’y a à ce stade aucune assurance que cette offre aboutisse et la possibilité que la société soit liquidée demeure.

