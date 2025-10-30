Carmat, Scor, Spie...l'agenda société France du jour

(AOF) - Carmat
Le concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde présentera ses résultats du premier semestre.
Le groupe livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Neolife
Le spécialiste des éco-matériaux issus des technologies vertes annoncera ses résultats du premier semestre.
Le réassureur publiera ses résultats du troisième trimestre.
Le spécialiste des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
