 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 183,50
-0,37%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Carmat, Scor, Spie...l'agenda société France du jour -
information fournie par AOF 30/10/2025 à 17:22

(AOF) - Carmat

Le concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde présentera ses résultats du premier semestre.

GTT

Le groupe livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Neolife

Le spécialiste des éco-matériaux issus des technologies vertes annoncera ses résultats du premier semestre.

Scor

Le réassureur publiera ses résultats du troisième trimestre.

Spie

Le spécialiste des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Valeurs associées

CARMAT
0,0990 EUR Euronext Paris 0,00%
GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
170,7000 EUR Euronext Paris +0,18%
NEOLIFE
0,0582 EUR Euronext Paris -0,34%
SCOR
30,2000 EUR Euronext Paris +1,07%
SPIE
45,3000 EUR Euronext Paris -2,41%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank