information fournie par AOF • 30/10/2025 à 17:22

Carmat, Scor, Spie...l'agenda société France du jour -

(AOF) - Carmat

Le concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde présentera ses résultats du premier semestre.

GTT

Le groupe livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Neolife

Le spécialiste des éco-matériaux issus des technologies vertes annoncera ses résultats du premier semestre.

Scor

Le réassureur publiera ses résultats du troisième trimestre.

Spie

Le spécialiste des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.