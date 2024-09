Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Carmat: révise à la baisse ses prévisions de ventes information fournie par Cercle Finance • 06/09/2024 à 09:54









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 3,3 ME au premier semestre 2024, correspondant à la vente de 7 prothèses dans le cadre commercial (en Allemagne, Italie et Pologne) et de 13 prothèses dans le cadre de l'étude EFICAS en France.



La perte d'exploitation ressort à 25,4 ME au titre du premier semestre de 2024, en légère amélioration par rapport à celle du premier semestre de 2023. Le perte nette s'élève à 26,2 ME (contre une perte de 26,7 ME au titre du premier semestre 2023).



Au 30 juin 2024, la trésorerie de la Société s'établit à 11,4 ME, contre 8,0 ME au 31 décembre 2023.



La direction anticipe, sur le second semestre de 2024, un chiffre d'affaires annuel compris entre 8 et 12 ME, contre un chiffre d'affaires de l'ordre de 14 ME tel que précédemment communiqué.



'La Société confirme être en bonne voie pour atteindre d'ici la fin d'année un taux de recrutement d'environ 75% dans l'étude EFICAS, une cinquantaine de centres formés pour des implantations commerciales, une réduction de l'ordre de 20% de la consommation de trésorerie (exploitation et investissements) par rapport à 2023, la soumission du dossier de reprise de l'étude EFS (Etats-Unis)' indique la direction.





Valeurs associées CARMAT 2,33 EUR Euronext Paris -3,12%