CARMAT réalise une année 2023 structurante en franchissant le cap des 50 implantations du cœur artificiel Aeson® et présente ses perspectives de développement

 50 patients ont bénéficié du cœur artificiel Aeson® de CARMAT depuis la première implantation en 2013

 Aeson® s’impose comme une innovation de rupture essentielle dans le traitement de l’insuffisance cardiaque biventriculaire avancée

 41 hôpitaux dans 12 pays sont formés aux implantations , dont 33 pour une activité commerciale

 Chiffre d’affaires de 2,8 M€ en 2023, marqué par une nette accélération des ventes au quatrième trimestre avec 11 implantations sur les 17 réalisées dans l’année

 Chiffre d’affaires de 14 à 20 M€ anticipé en 2024

 Lancement à très court terme d’une augmentation de capital pour étendre l’horizon financier au-delà de fin janvier 2024 et financer partiellement les besoins de la Société à 12 mois, estimés au minimum à 50 M€



CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire avancée (la « Société » ou « CARMAT »), annonce avoir franchi le cap des 50 implantations de son cœur artificiel total et fait le point sur ses réalisations et perspectives.



Pour recevoir toute l'information financière de CARMAT en temps réel, faites-en la demande par mail à carmat@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.