Carmat rachète 2 millions de ses actions à Airbus pour réduire sa dette

Afin de limiter le remboursement en numéraire dû au titre du prêt contracté par Carmat auprès de la BEI, les deux partenaires ont lancé le 13 juin 2024 une opération d'équitization de la première tranche de cet emprunt, permettant sa transformation progressive en actions Carmat, via une fiducie-gestion. Dans ce cadre, le fiduciaire exerce régulièrement par compensation de créances des bons de souscription d'actions qui lui ont été émis gratuitement par Carmat puis cède progressivement sur le marché les actions nouvelles émises sur ces exercices. Le produit net des cessions est ensuite reversé à la BEI en remboursement de son prêt.

