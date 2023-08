CARMAT publiera ses résultats semestriels le 25 septembre 2023

Paris, le 24 août 2023 – 18h CEST



CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire avancée, informe ses actionnaires que du fait de considérations pratiques, la publication des résultats semestriels, initialement prévue le 13 septembre 2023, aura lieu le 25 septembre 2023 après bourse.



La Société tiendra le même jour une visioconférence en français et en anglais. Les horaires et les modalités de connexion seront communiqués aux actionnaires et à la communauté financière prochainement.



