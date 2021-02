CARMAT publie ses résultats financiers annuels 2020 et confirme ses perspectives 2021

- Obtention du marquage CE dans l'indication de pont à la transplantation en décembre 2020

- Charges d'exploitation maîtrisées à 36 M€

- Ressources financières, incluant 36 M€ de trésorerie au 31 décembre 2020, offrant une visibilité financière jusqu'au 3ème trimestre 2021

- Etude en cours par la Société de ses options de financement au-delà du 3ème trimestre 2021





Paris, le 10 février 2021 - 7h00 CET



CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du projet de cœur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire terminale, annonce aujourd'hui ses résultats annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2020 et confirme ses perspectives de développement pour 2021.



