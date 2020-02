CARMAT publie ses résultats annuels 2019 et confirme ses objectifs pour 2020

? Charges d'exploitation maîtrisées dans un contexte d'intensification de la stratégie d'accès au marché européen

? Trésorerie au 31 décembre 2019 solide à 55,5 M€, offrant une visibilité financière jusqu'à mi-2021

? Approbation complète de la FDA pour une étude clinique de faisabilité aux Etats-Unis dont le recrutement devrait démarrer au 4ème trimestre 2020



CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du projet de cœur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire terminale, annonce aujourd'hui ses résultats annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2019 et présentes ses perspectives de développement pour 2020.



Stéphane Piat, Directeur général de CARMAT, déclare : « L'année 2019 a été cruciale pour CARMAT car nous avons réussi à renforcer tous les piliers stratégiques de notre projet : le système de production, la qualité de la bioprothèse qui continue à remplir son rôle dans l'étude PIVOT conformément aux attentes, et la structure financière de l'entreprise. Tout d'abord, nous avons finalisé le transfert de l'intégralité de nos activités de production à l'usine de Bois-d'Arcy où la production des prothèses a repris au mois de de mai, après la réalisation des derniers ajustements techniques.



