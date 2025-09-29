 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 881,14
+0,13%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Carmat prévient que l'offre de reprise de Pierre Bastid n'a pas été confirmée
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 14:17

Carmat ALCAR.PA a annoncé lundi que l’offre de reprise déposée par la société HOUGOU, le "family office" de Pierre Bastid, président et actionnaire à 17% du groupe français en difficulté, n’a pas été confirmée faute de financements sécurisés nécessaires.

"A ce stade, il est donc devenu extrêmement probable que cette Offre deviendra caduque le 30 septembre 2025, et que le Tribunal sera amené, à très brève échéance, à prononcer la liquidation judiciaire de la Société, dont les activités alors cesseront", a annoncé le groupe.

Carmat publiera un nouveau communiqué de presse une fois le résultat de l’audience du 30 septembre 2025 connu.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

CARMAT
0,0990 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank