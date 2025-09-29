Carmat prévient que l'offre de reprise de Pierre Bastid n'a pas été confirmée

Carmat ALCAR.PA a annoncé lundi que l’offre de reprise déposée par la société HOUGOU, le "family office" de Pierre Bastid, président et actionnaire à 17% du groupe français en difficulté, n’a pas été confirmée faute de financements sécurisés nécessaires.

"A ce stade, il est donc devenu extrêmement probable que cette Offre deviendra caduque le 30 septembre 2025, et que le Tribunal sera amené, à très brève échéance, à prononcer la liquidation judiciaire de la Société, dont les activités alors cesseront", a annoncé le groupe.

Carmat publiera un nouveau communiqué de presse une fois le résultat de l’audience du 30 septembre 2025 connu.

