CARMAT : premières implantations commerciales d'Aeson® en dehors de l’Union européenne

Deux implantations du cœur artificiel Aeson® ont été réalisées au cours de la semaine du 26 mai 2025 en Israël.



La première, à l’hôpital Hadassah Ein Kerem à Jérusalem, a été réalisée par une équipe conduite par le Pr Offer Amir, le Pr Rabea Asleh et le Dr Amit Korach, respectivement directeur de l’Institut du Cœur, directeur de l’unité d’insuffisance cardiaque et directeur du département de chirurgie cardiaque, au Hadassah Medical Center.



La seconde, au Sheba Medical Center à Ramat Gan (Tel Aviv), a été réalisée par une équipe conduite par le Dr Jeff Morgan, le Dr Leonid Sternik, le Dr Alex Fardman et le Dr Eyal Nachum, respectivement chef de l’unité d’assistance mécanique, directeur du département de chirurgie cardiaque, cardiologue spécialisé en insuffisance cardiaque et chirurgien spécialisé en transplantation cardiaque.



