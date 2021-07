CARMAT : première implantation commerciale de son cœur artificiel Aeson®

Stéphane Piat, directeur général de CARMAT, conclut : « La première implantation à titre commercial du cœur Aeson® constitue une étape majeure dans l'histoire de CARMAT. Elle ouvre la voie à l'accès progressif d'un grand nombre de patients, à notre thérapie et vient couronner des années de travail pour nos équipes et nos partenaires. Les retours que nous recevons, tant dans le cadre de nos études cliniques, notamment tout récemment aux Etats-Unis, que de nos échanges avec les centres européens dans la cadre de la commercialisation d'Aeson®, nous rendent très confiants dans le fait que notre cœur artificiel Aeson® « change la donne » et apporte un bénéfice-patient unique par rapport à toutes les thérapies existantes. Je souhaite remercier les équipes de l'hôpital de Naples pour leur confiance et leur engagement, et je peux vous assurer que nos équipes sont plus que jamais mobilisées pour permettre dès les semaines qui viennent à d'autres patients, notamment en Allemagne, de bénéficier de notre thérapie. »



