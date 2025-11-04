CARMAT : point sur le redressement judiciaire en cours - 04/11/2025

Une offre de reprise en plan de cession a été reçue par l’administrateur judiciaire



CARMAT avait annoncé, le 15 octobre 2025, le lancement d’un nouveau processus d’appel d’offres (recherche de repreneurs ou d’investisseurs) dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, ouverte le 1er juillet 2025. La date-butoir de dépôt des offres était fixée au 3 novembre 2025.



À cette échéance, une offre de reprise en plan de cession (l’« Offre ») a été reçue par l’administrateur judiciaire. Cette Offre émane de la société « CARMAT SAS », société par actions simplifiée créée pour les besoins de l’éventuelle reprise et dont le capital social est détenu à ce jour par LOHAS S.à r.l., société contrôlée par M. Pierre Bastid (le « Repreneur »), président du conseil d’administration de CARMAT et actionnaire à hauteur d’environ 17% de la Société.