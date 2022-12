CARMAT obtient un financement mixte pouvant atteindre 17,5 M€ en tant que lauréat de l’accélérateur du Conseil Européen de l’innovation (EIC Accelerator)

Obtention d’une subvention de 2,5 M€ et d’investissements potentiels en fonds propres de 15 M€



CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire terminale, annonce aujourd'hui qu’elle a été sélectionnée par le Conseil Européen afin d’intégrer son programme d’accélération (EIC Accelerator) qui distingue les entreprises les plus innovantes en Europe.





Pour recevoir toute l'information financière de CARMAT en temps réel, faites-en la demande par mail à carmat@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.