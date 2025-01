Carmat: levée de fonds bouclée, avec une décote de 29% information fournie par Cercle Finance • 31/01/2025 à 10:25









Carmat a annoncé vendredi avoir levé 9,7 millions d'euros dans le cadre de sa nouvelle augmentation de capital, soit un peu moins que ce que le groupe cherchait à obtenir.



Le fabricant du coeur artificiel Aeson indique que 8,6 millions d'euros ont été souscrits par des investisseurs spécialisés et 1,1 millions par des investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid.



La société avait annoncé hier qu'elle comptait recueillir dix millions d'euros.



Il s'agit de la deuxième levée de fonds conclue par l'entreprise en moins de quatre mois.



Dans un communiqué, Carmat précise que l'opération ne vient financier qu'en partie ses besoins pour les 12 prochains mois, précisant devoir encore obtenir entre 30 et 35 millions d'euros.



Le produit de la dernière levée de fonds va néanmoins lui permettre d'assurer ses opérations jusqu'à la mi-mai 2025.



Les actions nouvelles, qui représentant environ 28% du capital avant la réalisation de la levée de fonds, ont été émises à un prix de 0,77 par action, faisant apparaître une forte décote de 29% par rapport au cours de mercredi.



A la Bourse de Paris, le titre Carmat chutait de plus de 25% vendredi matin suite à ces annonces, signant de loin la plus forte baisse du marché parisien en ce début de séance.





